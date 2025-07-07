الارصاد : حزيران 2025 .. رابع أشد حرارة منذ 30 عاما

امتداد مرتفع جوي خلال الفترات: من 1 إلى 6 حزيران، ومن 15 إلى 17 حزيران، ومن 20 إلى 26 حزيران، في حين تأثرت المملكة بـامتداد ضعيف لمنخفض سطحي حراري خلال الفترات: من 7 إلى 14 حزيران، ومن 18 إلى 19 حزيران، ومن 27 إلى 30 حزيران.
وأوضح آل خطاب أن معدل درجة الحرارة في مطار عمان المدني بلغ خلال هذا الشهر 26.7°س، أي أعلى من المعدل العام الشهري بمقدار 1.7 درجة مئوية، ليُسجَّل بذلك كـرابع أحر شهر حزيران خلال الثلاثين عامًا الماضية، إلى جانب حزيران 2019، وثالث أحر شهر حزيران خلال السنوات العشر الأخيرة.
كما بيّن أن معدل درجة الحرارة العظمى بلغ 32.9°س، بزيادة قدرها 1.7 درجة مئوية عن المعدل العام، في حين بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 20.5°س، وهي أعلى من المعدل العام بمقدار 1.8 درجة مئوية.
وسُجّلت أعلى درجة حرارة عظمى في مطار عمان المدني خلال هذا الشهر بتاريخ 28 حزيران، حيث بلغت 37.2°س، بينما سجلت أقل درجة حرارة صغرى بتاريخ 3 حزيران وبلغت 14.8°س.
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