 
الثلاثاء 2024-10-22 06:13 م
 
 

الارصاد : درجات الحرارة دون معدلاتها الاعتيادية الاربعاء

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 22-10-2024 05:00 م
الوكيل الإخباري-   تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها الاعتيادية، حيث يكون الطقس خريفياً لطيفاً في معظم المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرق المملكة ليلاً، يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق. كما ينصح مجدداً بارتداء ملابس دافئة مع الحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار في المناطق الشرقية. اضافة اعلان
 
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