الارصاد : زخات ثلجية على هذه المناطق الليلة وفجر الاثنين

وتحذر الارصاد من خطر تشكل الانجماد والصقيع ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية ،و خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول.
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