 
الأحد 2025-02-09 04:06 م
 

الارصاد : زخات ثلجية على هذه المناطق الليلة وفجر الاثنين

ثلوج
ثلوج
الأحد، 09-02-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قالت الارصاد الجوية انه اليوم الاحد  سيكون الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة .

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ووفق الارصاد يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء والليل يتوقع أن تمتد الهطولات أحيانا إلى اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، ويحتمل في ساعات متاخرة من الليل وفجر غداً الاثنين هطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم الجبال العالية وتكون غير مؤثرة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
 
وتحذر الارصاد من خطر تشكل الانجماد والصقيع ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية ،و خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول.
 

 
gnews

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