 
الإثنين 2024-09-16 11:21 م
 
 

الارصاد : زخات من المطر وتنبيه من الضباب فوق المرتفعات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 16-09-2024 09:38 م

الوكيل الإخباري-    يبقى الطقس غدا الثلاثاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما و تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة .

اضافة اعلان


لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في المناطق الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

 
gnews

أحدث الأخبار

يائير لابيد

فلسطين لابيد: علينا إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : زخات من المطر وتنبيه من الضباب فوق المرتفعات

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ بالمولد النبوي الشريف

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين بأشد العبارات محاولة اغتيال ترامب

الشيخ جابر المبارك الصباح

عربي ودولي الكويت.. وفاة الشيخ جابر المبارك الصباح

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: سنفعل ما يلزم لإعادة السكان شمالا

سيارات الكهرباء

أخبار محلية تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء

الأمير عبد العزيز بن سلمان

عربي ودولي وزير الطاقة السعودي: نعمل على بناء أول محطة لإنتاج الطاقة النووية



 


الأكثر مشاهدة