الارصاد : زخات من المطر وتنبيه من الضباب فوق المرتفعات

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس غدا الثلاثاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما و تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة .

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في المناطق الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.