 
الجمعة 2025-01-31 07:12 م
 

الارصاد : ضباب كثيف في رأس منيف ومدى الرؤية أقل من 10 أمتار - فيديو

جانب من الضباب
ضباب
الجمعة، 31-01-2025 05:40 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تشهد مرتفعات رأس منيف في محافظة عجلون حاليًا ضبابًا كثيفًا جدًا، حيث انخفض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 10 أمتار، مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطرق في المنطقة.

اضافة اعلان


وتهيب ادارة الارصاد الجوية بالسائقين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتخفيف السرعة، واستخدام الأضواء المناسبة، خاصة في الطرق الجبلية التي تشهد انعدامًا شبه تام للرؤية في بعض المواقع.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

كتائب القسام

فلسطين كتائب القسام تعلن أسماء 3 محتجزين ستفرج عنهم السبت

مبنى الكرملين

عربي ودولي الكرملين: مجموعة البريكس لا تنوي إنشاء عملة مشتركة

غزة

فلسطين الصحة العالمية تدعو إلى الإخلاء الطبي العاجل من قطاع غزة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تجري تحضيراتها للقمة العربية المقبلة بالعراق

مشروع "مرسى زايد" هو ثمرة تعاون استراتيجي وثيق وعلاقات راسخة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

أخبار محلية رئيس الوزراء ‎يدشِّن المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس السبت

امطار

الطقس شاهد : بدء تساقط الامطار فـــي الاردن - فيديو

جانب من الضباب

الطقس الارصاد : ضباب كثيف في رأس منيف ومدى الرؤية أقل من 10 أمتار - فيديو



 




الأكثر مشاهدة