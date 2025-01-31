الارصاد : ضباب كثيف في رأس منيف ومدى الرؤية أقل من 10 أمتار - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشهد مرتفعات رأس منيف في محافظة عجلون حاليًا ضبابًا كثيفًا جدًا، حيث انخفض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 10 أمتار، مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطرق في المنطقة.

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