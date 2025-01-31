الارصاد : ضباب كثيف في رأس منيف ومدى الرؤية أقل من 10 أمتار - فيديو

وتهيب ادارة الارصاد الجوية بالسائقين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتخفيف السرعة، واستخدام الأضواء المناسبة، خاصة في الطرق الجبلية التي تشهد انعدامًا شبه تام للرؤية في بعض المواقع.
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