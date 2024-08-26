الارصاد : طقس حار نسبي في معظم مناطق المملكة الثلاثاء

11:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/700954 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يستمر الطقس حار نسبي في معظم مناطق المملكة، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





التحذيرات:

- تنبيه من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

تم نسخ الرابط

c4m