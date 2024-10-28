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الارصاد : طقس خريفي الثلاثاء وتنبيه من تدني مدى الرؤية في البادية

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 28-10-2024 05:42 م

الوكيل الإخباري-   الطقس خريفي لطيف فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدل في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
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