الارصاد : طقس خريفي الثلاثاء وتنبيه من تدني مدى الرؤية في البادية

لـيــلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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