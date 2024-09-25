 
الخميس 2024-09-26 12:44 ص
 
 

الارصاد : طقس خريفي الخميس

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 25-09-2024 10:52 م

الوكيل الإخباري-    الطقس خريفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين هيئة البث العبرية: نتنياهو يريد اختبار ولاء حماس للبنان

طائرة مسيرة

عربي ودولي مسيّرة عراقية تصيب هدفا بإيلات

زهير محمد الخشمان

أخبار محلية زهير الخشمان يكتب .. إصلاح سوق السيارات في الأردن: بين زيادة الضرائب والحاجة لتحرير اقتصادي مستدام

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : طقس خريفي الخميس

هيئة الأوراق المالية

أخبار محلية هيئة الأوراق المالية تحذر من التعامل بالعملات الرقمية كوسيلة دفع

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كتيبة حرس الحدود الخامسة

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كتيبة حرس الحدود الخامسة ويصدر توجيهات

في مدينة أنابوليس في ولاية ميريلاند

أخبار محلية الملك يجتمع برؤساء شركات وممثلي جامعات أمريكية

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء : سنعمل على معالجة هذه القضايا خلال اسابيع



 


الأكثر مشاهدة