الارصاد : طقس خريفي الخميس

لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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