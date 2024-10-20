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الارصاد : طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق الاثنين

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 20-10-2024 08:21 م

الوكيل الإخباري-    يبقى الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


التنبيهات:
- ننصح بارتداء ملابس دافئة أثناء الليل والصباح الباكر.

 
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