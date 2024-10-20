الارصاد : طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق الاثنين

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.