الارصاد : طقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق الخميس

الوكيل الإخباري- يستمر الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

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لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.