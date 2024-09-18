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الارصاد : طقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق الخميس

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 18-09-2024 10:04 م

الوكيل الإخباري-    يستمر الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

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لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
-احتمال تدنى مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
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