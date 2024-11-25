 
الإثنين 2024-11-25 07:54 م
 

الارصاد : عودة ارتفاع درجات الحرارة في الاردن الخميس

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 25-11-2024 01:15 م

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة  في المملكة يوم الخميس القادم لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة .

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ووفق ادارة الارصاد الجوية يكون الطقس لطيف في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 

تستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة جداً على المملكة اليوم الاثنين، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بـ6-7 درجات مئوية، وفقاً لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

 
gnews

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