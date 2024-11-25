الارصاد : عودة ارتفاع درجات الحرارة في الاردن الخميس

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة في المملكة يوم الخميس القادم لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة .

اضافة اعلان



ووفق ادارة الارصاد الجوية يكون الطقس لطيف في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

