الارصاد : عودة الامطار الرعدية الى المملكة اعتبارا من هذا الموعد
السبت، 09-11-2024
01:12 م
https://www.alwakeelnews.com/story/709421
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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه تدريجيا في ساعات ما بعد العصر يوم غد الاحد تتحول الرياح الى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ليصبح الطقس غائم جزئي في شمال ووسط المملكة، ويتوقع باذن الله في ساعات الليل هطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة يحتمل ان يصحبها الرعد احيانا، مع فرصة ضعيفة ان تمتد زخات خفيفة من المطر الى اجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية لفترة محدودة.
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ويوم الاثنين يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة ،ليسود طقس غائم جزئي ولطيف في اغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة وفي ساعات الصباح الباكر تبقى الفرصة مهيأه لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.