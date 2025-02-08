 
السبت 2025-02-08 08:01 م
 

الارصاد : عودة الامطار الى الاردن في هذا الموعد

امطار
امطار
السبت، 08-02-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس سيكون الاثنين القادم بارد في أغلب المناطق وغائم جزئي إلى غائم أحياناً .

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وتوقعت الارصاد  هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .


وفي الليل يكون الطقس غائم جزئي وبارد جدا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية خفيفة السرعة.

 
gnews

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