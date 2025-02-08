الارصاد : عودة الامطار الى الاردن في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس سيكون الاثنين القادم بارد في أغلب المناطق وغائم جزئي إلى غائم أحياناً .

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وتوقعت الارصاد هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .