الارصاد : عودة الامطار الى الاردن في هذا الموعد

وفي الليل يكون الطقس غائم جزئي وبارد جدا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية خفيفة السرعة.
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