الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

لـيـلاً: الطقس بارد وغائم جزئي الى غائم، ويتوقع هطول الامطار بإذن الله تعالى بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة تمتد إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، يحتمل في ساعات الليل المتأخرة ان يصحبها في شمال المملكة الرعد وهطول البرد ولفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.
ويوم الثلاثاء يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد وغائم جزئي إلى غائم، مع بقاء التوقع بمشيئة الله لهطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع فرصة لهطول امطار خفيفة في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
لـيـلاً: الطقس بارد جداً وغائم جزئي، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
