السبت 2026-02-21 09:51 م

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

أمطار رعدية وبرَد متوقعان في هذه المناطق الإثنين
السبت، 21-02-2026 08:25 م

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس الاثنين القادم غائم جزئي، مع أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات المساء تتهيأ الفرصة بمشيئة الله لهطول امطار خفيفة ومتفرقة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط احيانا.

لـيـلاً: الطقس بارد وغائم جزئي الى غائم، ويتوقع هطول الامطار بإذن الله تعالى بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة تمتد إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، يحتمل في ساعات الليل المتأخرة ان يصحبها في شمال المملكة الرعد وهطول البرد ولفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.
 
ويوم الثلاثاء يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد وغائم جزئي إلى غائم، مع بقاء التوقع بمشيئة الله لهطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع فرصة لهطول امطار خفيفة في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.


لـيـلاً: الطقس بارد جداً وغائم جزئي، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

 
 


