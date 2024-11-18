الارصاد : غيوم ممطرة وامطار غزيرة في طريقها الى هذه المناطق - صورة

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان آخر صورة لرادار الطقس الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية بتاريخ 18 تشرين ثاني 2024، الساعة 03:10 بعد الظهر بتوقيت الأردن، تُظهر نشاطًا لحزم من الغيوم الممطرة. .

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وبالتفاصيل قالت الادارة :



المناطق المتأثرة: تُركز الصورة على الشريط الغربي من المملكة، حيث تظهر الزخات المطرية بشكل رئيسي في مناطق شمال ووسط الأردن، بما في ذلك أجزاء من إربد، جرش، عجلون، والبلقاء.



شدة الأمطار: اللون الأزرق الفاتح والأزرق الغامق يشير إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، مع ظهور بعض المناطق البرتقالية التي تشير إلى أمطار غزيرة في مناطق محدودة.