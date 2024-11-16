الارصاد : كتلة هوائية باردة قادمة الى الاردن امطار وانخفاض ملموس على الحرارة
السبت، 16-11-2024
01:45 م
https://www.alwakeelnews.com/story/710249
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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاثنين بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس غائم جزئي الى غائم أحياناً، ويتوقع باذن الله تعالى هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى .
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ووفق ادارة الارصاد الجوية يستمر الطقس يوم الثلاثاء غائم جزئي الى غائم احياناً، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتحذر الادارة من خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول الأمطار ، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية.