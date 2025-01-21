 
الثلاثاء 2025-01-21 06:47 م
 

الارصاد : كتلة هوائية باردة ورطبة وامطار رعدية بهذا الموعد

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
الثلاثاء، 21-01-2025 06:11 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  تتأثر  المملكة  يوم الخميس القادم بكتلة هوائية باردة و رطبة حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا، ليسود طقس بارد نسبي وغائم جزئي إلى غائم في أغلب المناطق، وبأذن الله يتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط  المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد احياناً .اضافة اعلان


ووفق الارصاد الجوية يكون الطقس الجمعة بارد نسبي وغائم جزئي إلى غائم في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المناطق الشمالية و الوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
 
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