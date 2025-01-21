الارصاد : كتلة هوائية باردة ورطبة وامطار رعدية بهذا الموعد

ووفق الارصاد الجوية يكون الطقس الجمعة بارد نسبي وغائم جزئي إلى غائم في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المناطق الشمالية و الوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
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