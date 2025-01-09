الارصاد لـ "الوكيل" : عواصف رعدية وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

وحذر آل خطاب في تصريح لموقع الوكيل الاخبار ي من خطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، وخطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات المطرية.
وحذر آل خطاب السبت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، خاصة في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
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