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الارصاد لـ "الوكيل" : عواصف رعدية وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
الخميس، 09-01-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اكد رئيس قسم الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب انه واعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر ، يوم الجمعة، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع هطول زخات مطرية متفرقة قد يصحبها الرعد وحبات البرد في بعض المناطق.

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وحذر آل خطاب في تصريح لموقع الوكيل الاخبار ي من خطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، وخطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات المطرية.

 

وبحسب آل خطاب  ستكون الأجواء  يوم السبت  باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة، ويميل الطقس إلى الاستقرار خلال الليل مع أجواء باردة عمومًا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال النهار وتصبح خفيفة ليلاً.


وحذر آل خطاب السبت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، خاصة في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

 
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