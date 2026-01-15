الارصاد : منخفض جديد وعواصف رعدية بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- قالت الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر، يوم الأحد المقبل، بمنخفض جوي يتمركز شرق البحر الأبيض المتوسط، يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً في مختلف المناطق.

