الارصاد : منخفض جديد وعواصف رعدية بهذا الموعد

الوكيل الإخباري-   قالت الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر، يوم الأحد المقبل، بمنخفض جوي يتمركز شرق البحر الأبيض المتوسط، يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً في مختلف المناطق.

وأضافت الدائرة أن الأمطار يُتوقع أن تبدأ في شمال المملكة، وتمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى والشرقية، وقد تكون غزيرة على فترات، لا سيما في المناطق الشمالية، وترافقها أحياناً العواصف الرعدية وتساقط حبات البَرَد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
 


