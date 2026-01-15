الارصاد : منخفض جديد وعواصف رعدية بهذا الموعد

وأضافت الدائرة أن الأمطار يُتوقع أن تبدأ في شمال المملكة، وتمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى والشرقية، وقد تكون غزيرة على فترات، لا سيما في المناطق الشمالية، وترافقها أحياناً العواصف الرعدية وتساقط حبات البَرَد.
وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
