الارصاد : منخفض جوي جديد قادم الى الاردن بهذا الموعد

وأوضح أحمد أنه خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا، عمّت الأمطار المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وكانت غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرَد، في حين تشهد المنطقة الجنوبية الغربية حاليا هطولات مطرية خفيفة.
وأشار إلى أنّ آخر صور الرادار لإدارة الأرصاد الجوية تظهر هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة الشدة في أجزاء من المناطق الشرقية، لا سيما شرقيّ محافظة الزرقاء.
وبيّن أن الهطولات المطرية تستمر خلال ساعات الليلة، خاصة في شمال ووسط المملكة، إلا أنها ستكون أقل حدة مقارنة بساعات العصر ومساء اليوم.
وأضاف أحمد أن دائرة الأرصاد الجوية تراقب حالة جوية ماطرة منتصف الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تكون مصحوبة بهطولات مطرية.
