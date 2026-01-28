الأربعاء 2026-01-28 08:21 م

الارصاد : منخفض جوي جديد قادم الى الاردن بهذا الموعد

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بهطول للأمطار. وقالت الأرصاد إن الطقس سيكون باردا نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات مساء الاثن
الوكيل الإخباري-   قال المتنبئ الجوي في دائرة الأرصاد الجوية، مساعد أحمد، الأربعاء إنّ الحالة الجوية الحالية والهطولات المطرية والعواصف الرعدية وتساقط البَرَد جاءت مطابقة للتوقعات من حيث التوقيت والكميات والأنظمة الجوية وكميات الغيوم وسرعة الرياح.

وأوضح أحمد  أنه خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا، عمّت الأمطار المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وكانت غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرَد، في حين تشهد المنطقة الجنوبية الغربية حاليا هطولات مطرية خفيفة.


وأشار إلى أنّ آخر صور الرادار لإدارة الأرصاد الجوية تظهر هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة الشدة في أجزاء من المناطق الشرقية، لا سيما شرقيّ محافظة الزرقاء.


وبيّن أن الهطولات المطرية تستمر خلال ساعات الليلة، خاصة في شمال ووسط المملكة، إلا أنها ستكون أقل حدة مقارنة بساعات العصر ومساء اليوم.


وأضاف أحمد أن دائرة الأرصاد الجوية تراقب حالة جوية ماطرة منتصف الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تكون مصحوبة بهطولات مطرية.

 
 


