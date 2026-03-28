الارصاد : منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة الاحد بامتداد منخفض جوي، الط قس بارد نسبي في أغلب المناطق وغائم جزئياً يتحول تدريجياً إلى غائم، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

اضافة اعلان



لـيـلاً: الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وبارد في أغلب المناطق، ويحتمل هطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.



الاثنين 2026/03/30بمشيئة الله



نهاراً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.