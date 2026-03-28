السبت 2026-03-28 10:42 م

الارصاد : منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن

أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن السبت
امطار
 
السبت، 28-03-2026 08:24 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة الاحد بامتداد منخفض جوي، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق وغائم جزئياً يتحول تدريجياً إلى غائم، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

اضافة اعلان


لـيـلاً: الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وبارد في أغلب المناطق، ويحتمل هطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
 
الاثنين 2026/03/30بمشيئة الله


نهاراً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
 

 
 


gnews

الأكثر مشاهدة