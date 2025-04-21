الارصاد : منخفض جوي خماسيني قادم الى الاردن - تحذيرات

ليلاً: الطقس مغبر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، ودافئ بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة.
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