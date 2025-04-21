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الارصاد : منخفض جوي خماسيني قادم الى الاردن - تحذيرات

أرشيفية للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 21-04-2025 07:32 م

الوكيل الإخباري-   يطرأ الثلاثاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتدريجياً مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني، حيث تتحول الاجواء الى مغبرة في الاجزاء الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس مغبر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، ودافئ بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة.

 
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