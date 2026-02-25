الارصاد : منخفض جوي وامطار اعتباراً من هذا الموعد

ويستمر الطقس الجمعة بارداً مع فرصة زخات خفيفة صباحاً، واحتمال أمطار متجمدة فوق القمم الجنوبية العالية، بينما يشتد البرد ليلاً مع خطر تشكل الصقيع.
وتبقى الأجواء باردة السبت مع ظهور بعض الغيوم، ثم يطرأ الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق.
