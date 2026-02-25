الارصاد : منخفض جوي وامطار اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة غدا الخميس بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرق سوريا، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع زخات مطر في شمال المملكة تمتد بشكل محدود إلى الوسطى والجنوبية الغربية، ورياح غربية نشطة مثيرة للغبار.

ويستمر الطقس الجمعة بارداً مع فرصة زخات خفيفة صباحاً، واحتمال أمطار متجمدة فوق القمم الجنوبية العالية، بينما يشتد البرد ليلاً مع خطر تشكل الصقيع.