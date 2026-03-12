الارصاد : منخفض جوي وامطار اعتباراً من هذا الموعد

ووفق التوقعات، يُرجح هطول الأمطار مع ساعات الصباح الباكر بين الحين والآخر في مناطق شمال ووسط المملكة، إضافة إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية، فيما تنشط الرياح الغربية لتكون معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.
وخلال ساعات الليل، يسود طقس بارد في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على فترات، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، بينما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وحذرت الجهات المختصة من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، خاصة في المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.
كما دعت إلى توخي الحذر أثناء القيادة، لا سيما على الطرق التي تشهد هطولاً مطرياً، تجنباً لخطر الانزلاق.
