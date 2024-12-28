 
السبت 2024-12-28 05:13 م
 

الارصاد : هذه المناطق تشهد أمطارا غزيرة وتحذيرات للمواطنين

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه
امطار
السبت، 28-12-2024 02:38 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قالت ادارة الارصاد الجوية انه الى الان تشير صورة رادار الطقس التابع لادارة الارصاد بفضل الله الى استمرار الهطولات المطرية متوسطة الشدة إلى غزيرة في أجزاء من محافظة اربد .

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تحذيرات : 


نهيب بالاخوة المواطنين تجنب الاودية ومناطق تجمع الامطار.


نرجو من الإخوة السائقين اخذ الحيطة والحذر من الانزلاق على الطرقات.

 
gnews

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