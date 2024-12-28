الارصاد : هذه المناطق تشهد أمطارا غزيرة وتحذيرات للمواطنين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه الى الان تشير صورة رادار الطقس التابع لادارة الارصاد بفضل الله الى استمرار الهطولات المطرية متوسطة الشدة إلى غزيرة في أجزاء من محافظة اربد .

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تحذيرات :



نهيب بالاخوة المواطنين تجنب الاودية ومناطق تجمع الامطار.