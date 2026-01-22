الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة

لـيـلاً: طقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
يوم السبت 2026/01/24 بمشيئة الله
نهاراً: تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال لهطول أمطار خفيفة في ساعات ما بعد الظهر في أماكن متفرقة خاصة المناطق الشمالية والوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
يوم الأحــد 2026/01/25 بمشيئة الله
نهاراً: الطقس بارد في أغلب المناطق ومائل قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
لـيـلاً: الطقس بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
الحالة الجوية المتوقعة بالاردن للأيام الثلاثة القادمة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء
-
حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء - تحذيرات
-
الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة
-
الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء