الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ
الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة  يوم الجمعة بشكل ملموس لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة؛ الطقس غائم جزئي مع أجواء باردة في أغلب المناطق، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع بإذن الله تعالى في ساعات الصباح هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق متفرقة من المملكة مع احتمال ضعيف ان يصحبها الرعد في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

لـيـلاً: طقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

يوم السبت 2026/01/24 بمشيئة الله


نهاراً: تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال لهطول أمطار خفيفة في ساعات ما بعد الظهر في أماكن متفرقة خاصة المناطق الشمالية والوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يوم الأحــد 2026/01/25 بمشيئة الله
نهاراً: الطقس بارد في أغلب المناطق ومائل قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
لـيـلاً: الطقس بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
 


