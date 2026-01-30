الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة

09:35 م

الوكيل الإخباري- يكون الطقس السبت بارد نسبياً في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية، ورياح جنوبية غربية معتدلة تنشط أحياناً وقد تثير غباراً خفيفاً في مناطق البادية.



الأحد:

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها بنحو (7–8) درجات مئوية، طقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

الاثنين:

انخفاض نسبي على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها، طقس غالباً مشمس وبارد نسبياً في أغلب المناطق.



ليالي الأيام المقبلة:

الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

