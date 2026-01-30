الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة

الأحد:
ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها بنحو (7–8) درجات مئوية، طقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
الاثنين:
انخفاض نسبي على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها، طقس غالباً مشمس وبارد نسبياً في أغلب المناطق.
ليالي الأيام المقبلة:
الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
