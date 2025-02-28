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الحالة الجوية اول ايام رمضان في الاردن

سقوط أمطار في العاصمة عمان
العاصمة عمان
الجمعة، 28-02-2025 08:24 م

الوكيل الإخباري-   تغطي كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة مناطق من شمال ووسط المملكة ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً مع احتمال ضعيف أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الوسطى زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح خفيفة متغيرة الاتجاه.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.

 
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