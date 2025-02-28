الحالة الجوية اول ايام رمضان في الاردن

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح خفيفة متغيرة الاتجاه.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.
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