الحالة الجوية حتى الأربعاء.. فرصة جديدة للأمطار في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن الطقس بارد نسبياً خلال الأيام القادمة وحتى الأربعاء مع تغيرات طفيفة على درجات الحرارة.

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ويكون الطقس أيام الأحد والاثنين والثلاثاء نهاراً باردًا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفًا في باقي المناطق. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع رياح خفيفة السرعة متفاوتة الاتجاه.

وليلاً تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل الصقيع فجراً على المرتفعات الجنوبية العالية اليوم الأحد.



كما حذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية خلال يومي الأحد والاثنين.



الأربعاء، نهارًا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً. يحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية. الرياح تكون غربية معتدلة السرعة.



وليلاً تستمر الأجواء باردة في معظم المناطق وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء السماء غائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة. الرياح غربية معتدلة السرعة.