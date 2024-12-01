الحالة الجوية حتى الأربعاء.. فرصة جديدة للأمطار في هذا الموعد

ويكون الطقس أيام الأحد والاثنين والثلاثاء نهاراً باردًا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفًا في باقي المناطق. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع رياح خفيفة السرعة متفاوتة الاتجاه.
وليلاً تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل الصقيع فجراً على المرتفعات الجنوبية العالية اليوم الأحد.
كما حذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية خلال يومي الأحد والاثنين.
الأربعاء، نهارًا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً. يحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية. الرياح تكون غربية معتدلة السرعة.
وليلاً تستمر الأجواء باردة في معظم المناطق وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء السماء غائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة. الرياح غربية معتدلة السرعة.
ونوهت الأرصاد إلى فرصة لهطول أمطار خفيفة يوم الأربعاء مما قد يؤدي إلى انزلاق الطرق في بعض المناطق.
-
أخبار متعلقة
-
تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد
-
طقس بارد نسبياً في اغلب المناطق
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات
-
اجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق اليوم واستقرار خلال الايام المقبلة
-
الارصاد الجوية تحذر من الحالة الجوية صباح الخميس
-
هل تعتبر نادرة؟.. الأرصاد تكشف أدنى درجة حرارة سجلت الليلة الماضية
-
فرص ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة
-
الأرصاد الجوية تحذر من الصقيع