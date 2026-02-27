الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستتأثر يوم الجمعة بأجواء باردة وغائمة جزئياً، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، واحتمال هطول مطر متجمد لفترة قصيرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية صباحاً. كما يُتوقع تشكل الضباب والصقيع ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

اضافة اعلان