الجمعة 2026-02-27 01:16 ص

الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق
الجمعة، 27-02-2026 12:51 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستتأثر يوم الجمعة بأجواء باردة وغائمة جزئياً، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، واحتمال هطول مطر متجمد لفترة قصيرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية صباحاً. كما يُتوقع تشكل الضباب والصقيع ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

ويطرأ اعتباراً من السبت ارتفاع طفيف وتدريجي على درجات الحرارة يستمر حتى الاثنين، مع بقاء الأجواء باردة في معظم المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، واستمرار التحذير من خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

 
 


