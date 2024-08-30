الحالة الجوية لثلاثة أيام قادمة في المملكة .. طقس معتدل الحرارة حتى الاثنين

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة. اضافة اعلان





حيث يكون الطقس غداً معتدلاً في معظم مناطق المملكة، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في سماء المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في بعض مناطق البادية.



وليلًا يبقى الطقس مائلاً للبرودة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



والأحد يبقى الطقس معتدلاً في معظم مناطق المملكة، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وليلًا يكون الطقس مائلاً للبرودة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



بينما يطرأ يوم الاثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلاً في معظم مناطق المملكة، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وليلًا يكون الطقس مائلاً للبرودة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





