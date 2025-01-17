الحالة الجوية لـ 3 ايام في الاردن - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وبالاخص الشمالية .
يُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر.
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