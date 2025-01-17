الحالة الجوية لـ 3 ايام في الاردن - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تستمر درجات الحرارة خلال الايام القادمة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية يوم السبت، وعلى ارتفاعات منخفضة خلال الأحد والاثنين. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.





التحذيرات للأيام القادمة:



احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وبالاخص الشمالية .