 
الجمعة 2025-01-17 11:42 م
 

الحالة الجوية لـ 3 ايام في الاردن - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الجمعة، 17-01-2025 11:07 م

الوكيل الإخباري-   تستمر درجات الحرارة  خلال الايام القادمة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية يوم السبت، وعلى ارتفاعات منخفضة خلال الأحد والاثنين. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات للأيام القادمة:


احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وبالاخص الشمالية .


يُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين بدء تنفيذ الاتفاق بين السلطة والمقاومة بمخيم جنين

احمد الشرع

عربي ودولي الشرع يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

بوتين

عربي ودولي بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس لحل شامل في الشرق الأوسط

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الحالة الجوية لـ 3 ايام في الاردن - تحذيرات

ارشيفية

فلسطين اليونيسف: استشهاد 35 طفلا فلسطينيا يوميا جراء العدوان على غزة

محافظة العقبة

أخبار محلية تواصل منافسات دورة ميلاد القائد الرياضية في العقبة

المرشحة لمنصب وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم

عربي ودولي وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي المستقبلية تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع غينيا الاستوائية



 




الأكثر مشاهدة