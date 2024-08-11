 
الأحد 2024-08-11 10:28 ص
 
 

الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية اليوم.. وارتفاعها الاثنين

العاصمة الأردنية عمّان
العاصمة الأردنية عمّان




 

الأحد، 11-08-2024 06:16 ص

الوكيل الإخباري-  يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الأحد، لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، لذا يسود طقس صيفي معتدل فوق المرتفعات الجبلية والسهول، بينما يكون حار نسبي إلى حار في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الاثنين؛ مع بقاء الطقس صيفي عادي في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط.


يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة الثلاثاء، ليصبح الطقس حار نسبي في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا.


توالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، مع بقاء الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار في باقي المناطق.

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فن ومشاهير محمد سامي يكشف كواليس مسلسل 'إش إش' في رمضان 2025

وزارة العمل

أخبار محلية 173 دعوى أجور عمالية سُجلت لدى العمل في النصف الأول من العام

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد إيران بعد تعرّض حملته الانتخابية للاختراق

ارشيفية

أخبار محلية 3 اصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

تعبيرية

طب وصحة طريقة لتقليل نسبة النترات في الخضروات

السنوار

فلسطين مسؤول سابق في الموساد: السنوار لم يضعف بل ازداد قوة خلافا لكل التقديرات

تعبيرية

طب وصحة القشعريرة في الأطراف قد تشير إلى مرض التصلب المتعدد

مدينة حمد

فلسطين مصابون في غارات إسرائيلية على مدينة حمد





 


 



الأكثر مشاهدة