الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية اليوم.. وارتفاعها الاثنين

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الاثنين؛ مع بقاء الطقس صيفي عادي في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط.
يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة الثلاثاء، ليصبح الطقس حار نسبي في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا.
توالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، مع بقاء الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار في باقي المناطق.
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