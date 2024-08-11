الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية اليوم.. وارتفاعها الاثنين

الوكيل الإخباري- يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الأحد، لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، لذا يسود طقس صيفي معتدل فوق المرتفعات الجبلية والسهول، بينما يكون حار نسبي إلى حار في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الاثنين؛ مع بقاء الطقس صيفي عادي في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط.



يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة الثلاثاء، ليصبح الطقس حار نسبي في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا.