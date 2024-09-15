الحرارة أقل من معدلاتها العامة بحوالي 4-3 درجات مئوية اليوم الأحد

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس مائلا للبرودة ليلًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع تكاثر للغيوم على ارتفاعات منخفضة لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا وغائما جزئيًا في أغلب المناطق، و حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويبقى الطقس الثلاثاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
اما الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15 ، وفي مرتفعات الشراة 26 - 14, وفي مناطق البادية 33 - 20, وفي مناطق السهول 28 - 19, وفي الأغوار الشمالية 36 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 37 - 24، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.
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