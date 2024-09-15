الحرارة أقل من معدلاتها العامة بحوالي 4-3 درجات مئوية اليوم الأحد

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الأحد، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة قادمة من شرق البحر الابيض المتوسط، لتسجل درجات الحرارة العظمى أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، و حاراً نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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