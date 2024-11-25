الحرارة أقل من معدلاتها العامة بـ7 درجات مئوية وتحذير من الصقيع ليلاً

وتكون الأجواء باردة، ضبابية، وغائمة مع زخات مطر خفيفة في بعض المناطق الغربية، خاصة الجنوبية، والرياح شمالية غربية نشطة أحياناً، مع احتمال تشكل الصقيع ليلاً في البادية والسهول الشرقية.
وحذرت الأرصاد من تدني الرؤية بسبب الضباب والغبار، وخطر تشكل الصقيع ليلاً.
كما نصحت الأرصاد بارتداء الملابس الدافئة وتوخي الحذر على الطرق المبتلة.
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