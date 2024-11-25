الحرارة أقل من معدلاتها العامة بـ7 درجات مئوية وتحذير من الصقيع ليلاً

الوكيل الإخباري- تستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة جداً على المملكة اليوم الاثنين، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بـ6-7 درجات مئوية، وفقاً لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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وتكون الأجواء باردة، ضبابية، وغائمة مع زخات مطر خفيفة في بعض المناطق الغربية، خاصة الجنوبية، والرياح شمالية غربية نشطة أحياناً، مع احتمال تشكل الصقيع ليلاً في البادية والسهول الشرقية.



وحذرت الأرصاد من تدني الرؤية بسبب الضباب والغبار، وخطر تشكل الصقيع ليلاً.