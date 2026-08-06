الحرارة تتراجع تدريجياً .. تفاصيل طقس الأردن حتى السبت

وتكون الرياح اليوم الخميس شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
ويطرأ يوم غدٍ الجمعة انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفياً عادياً في أغلب المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
أما يوم السبت، فيبقى الطقس صيفياً عادياً في أغلب المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس في شرق عمّان حول 37 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 34، وفي المرتفعات الشمالية 31، وفي مرتفعات الشراة 33، وفي مناطق البادية 42، وفي مناطق السهول 34، وفي الأغوار الشمالية 41، وفي الأغوار الجنوبية 42، وفي البحر الميت 42، وفي خليج العقبة 43 درجة مئوية.
وتنخفض درجات الحرارة يوم غدٍ الجمعة بشكل طفيف، مع استمرار الأجواء الصيفية العادية في أغلب المناطق، فيما تستمر الأجواء الحارة في المناطق المنخفضة والبادية وخليج العقبة.
-
أخبار متعلقة
-
انحسار الكتلة الحارة عن الأردن غداً وانخفاض درجات الحرارة
-
انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في الأردن خلال الأيام المقبلة
-
الأرصاد تدعو لتجنب التعرض للشمس وتحدد موعد تراجع الحر
-
الأرصاد تكشف عن موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة
-
تحذير هام لجميع المواطنين والمقيمين في الأردن اليوم السبت
-
تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الأردن
-
تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة
-
تحذيرات من التعرض المباشر للشمس مع ارتفاع درجات الحرارة