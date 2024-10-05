 
السبت 2024-10-05 11:20 ص
 

الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي 3-4 درجات نهار السبت

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمّان
السبت، 05-10-2024 07:05 ص

الوكيل الإخباري- يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، خلال ساعات النهار أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، خريفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا في باقي مناطق المملكة ، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، مع بقائه حارا نسبيا في المناطق الغورية والبحر الميت والعقبة، كما يتوقع أن تظهر بعض الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


كما ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة ، ويكون الطقس خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدل الحرارة في باقي المناطق، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15, وفي مناطق البادية 36 - 19, وفي مناطق السهول 32 - 20, وفي الأغوار الشمالية 36 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 26، وفي البحر الميت 36 - 24، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.

 
gnews

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