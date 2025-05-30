الجمعة 2025-05-30 12:21 م
 

الرياح تنشط والغبار قادم .. تفاصيل حالة الطقس نهاية الأسبوع

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 30-05-2025 08:59 ص
الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية وتتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى جنوبية غربية.

وتنخفض درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13، وفي مرتفعات الشراة 24 - 12، وفي مناطق البادية 33 - 18، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 34 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 23، وفي البحر الميت 35 - 22، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.
 
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