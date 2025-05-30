الرياح تنشط والغبار قادم .. تفاصيل حالة الطقس نهاية الأسبوع

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية وتتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى جنوبية غربية.
وتنخفض درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13، وفي مرتفعات الشراة 24 - 12، وفي مناطق البادية 33 - 18، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 34 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 23، وفي البحر الميت 35 - 22، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.
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