السبت أو الأحد.. اليكم حالة الطقس في الأردن خلال أول أيام رمضان

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الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الباردة في معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، مع فرصة لتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض المناطق المنخفضة. اضافة اعلان





الخميس، ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتسجل حول معدلاتها العامة، ويبقى الطقس بارداً في معظم المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. تتحول الرياح مساءً من شرقية إلى شمالية غربية. ليلاً، يكون الطقس بارداً بشكل عام، وبارداً جداً فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع رياح خفيفة متغيرة الاتجاه.



تحذير: خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من الأغوار الشمالية ومناطق البادية والسهول.



الجمعة، تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وتميل للدفء قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ليلاً، تزداد كميات الغيوم شمال ووسط المملكة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة خلال ساعات متأخرة من الليل.



وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.



السبت، الطقس بارد في أغلب المناطق وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية خلال ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. ليلاً، تبقى الأجواء باردة مع ظهور بعض الغيوم.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح.



الأحد، ترتفع درجات الحرارة قليلاً، حيث يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق ومائلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة شمال ووسط المملكة. ليلاً، تبقى الأجواء باردة مع ظهور الغيوم العالية.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية.



ودعت ادارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، بسبب احتمالية تشكل الصقيع في بعض المناطق وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب.