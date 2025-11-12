الأربعاء 2025-11-12 11:40 م
 

الشتاء يطرق أبواب الأردنيين غداً الخميس في أول منخفض جوي

الأربعاء، 12-11-2025 10:53 م
الوكيل الإخباري-   أفاد المدير العام لإدارة الأرصاد الجوية بالوكالة، عبد المنعم القرالة، بأن حالة (ضعيفة - متوسطة) من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة بدءاً من ظهيرة الخميس وتمتد حتى السبت.اضافة اعلان


وبيّن القرالة  أن الظروف الجوية المتوقع أن تترافق مع حالة عدم الاستقرار؛ تتضمن هطولات مطرية متفرقة ومتقطعة، ستؤثر بشكل أكبر على الشريط الغربي من المملكة والمناطق الشرقية.

وأوضح القرالة أن درجات الحرارة الخميس ستنخفض إلى 24 – 25 درجة، بينما ستنخفض إلى 21 درجة الجمعة.

وأكد استمرار حالة عدم الاستقرار حتى السبت بالتوقعات السابقة ذاتها للحالة.

وعن تأخر الموسم المطري، قال القرالة، إن الموسم المطري تأخر 36 مرة في آخر 100 سنة، موضحاً أن 16 من تلك المواسم المتأخرة سجلت معدلات مطرية موسمية طبيعية وأحياناً أعلى.
 
 
