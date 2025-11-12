الشتاء يطرق أبواب الأردنيين غداً الخميس في أول منخفض جوي

وبيّن القرالة أن الظروف الجوية المتوقع أن تترافق مع حالة عدم الاستقرار؛ تتضمن هطولات مطرية متفرقة ومتقطعة، ستؤثر بشكل أكبر على الشريط الغربي من المملكة والمناطق الشرقية.
وأوضح القرالة أن درجات الحرارة الخميس ستنخفض إلى 24 – 25 درجة، بينما ستنخفض إلى 21 درجة الجمعة.
وأكد استمرار حالة عدم الاستقرار حتى السبت بالتوقعات السابقة ذاتها للحالة.
وعن تأخر الموسم المطري، قال القرالة، إن الموسم المطري تأخر 36 مرة في آخر 100 سنة، موضحاً أن 16 من تلك المواسم المتأخرة سجلت معدلات مطرية موسمية طبيعية وأحياناً أعلى.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة الى الاردن
-
أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل
-
انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأربعاء
-
تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة الى المملكة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع
-
الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 5-6 درجات مئوية الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد