الأربعاء 2025-04-23 07:30 ص
 

الغبار يسيطر على الأجواء وسط طقس جاف وحار في كل المناطق

ا
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-04-2025 06:58 ص

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-11) درجة مئوية، ويكون الطقس جافا ومغبرا وحارا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غد الخميس، درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق ومعتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

اضافة اعلان


كما ويطرأ الجمعة، انخفاض اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق وحارا نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتوالي درجات الحرارة انخفاضها السبت، ويكون الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية تنشط أحيانا .


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17, وفي مرتفعات الشراة 31 - 16, وفي مناطق البادية 38 - 15, وفي مناطق السهول 35 - 18, وفي الأغوار الشمالية 40 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 23, وفي البحر الميت 41 - 22، وفي خليج العقبة 40 - 23 درجة مئوية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي تسجيل زلزال بقوة 4 درجات في تركيا

أرشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن ووقوع إصابات

الفنان المصري الراحل سليمان عيد

فن ومشاهير آل الشيخ يقرر إشراك الفنان الراحل سليمان عيد في إحدى مسرحيات موسم الرياض

ا

الطقس الغبار يسيطر على الأجواء وسط طقس جاف وحار في كل المناطق

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة

أخبار محلية المعايطة: حال إدانة مجمدين بحزب العمل الإسلامي فعليه اتخاذ إجراءات

اندلاع حريق كبير في مدرسة بغزة

فلسطين شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

ارشيفية

فلسطين 4 غارات أميركية تستهدف مطار الحديدة

غزة

فلسطين خدمات خرائط ترصد مواقع الاحتلال السرية وقواته بغزة



 
 





الأكثر مشاهدة