الغبار يسيطر على الأجواء وسط طقس جاف وحار في كل المناطق

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-11) درجة مئوية، ويكون الطقس جافا ومغبرا وحارا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غد الخميس، درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق ومعتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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كما ويطرأ الجمعة، انخفاض اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق وحارا نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتوالي درجات الحرارة انخفاضها السبت، ويكون الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية تنشط أحيانا .