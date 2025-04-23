الغبار يسيطر على الأجواء وسط طقس جاف وحار في كل المناطق

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غد الخميس، درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق ومعتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.
كما ويطرأ الجمعة، انخفاض اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق وحارا نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها السبت، ويكون الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية تنشط أحيانا .
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17, وفي مرتفعات الشراة 31 - 16, وفي مناطق البادية 38 - 15, وفي مناطق السهول 35 - 18, وفي الأغوار الشمالية 40 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 23, وفي البحر الميت 41 - 22، وفي خليج العقبة 40 - 23 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد: بدء تأثير المنخفض الخماسيني الثلاثاء ويتعمق تدريجيا في كل المناطق
-
الارصاد : منخفض جوي خماسيني قادم الى الاردن - تحذيرات
-
انخفاض الحرارة وأجواء خماسينية اعتبارًا من الثلاثاء
-
أجواء ربيعية ومنخفض خماسيني يؤثر على المملكة منتصف الأسبوع
-
تفاصيل الحالة الجوية ليوم الأحد - تحذيرات
-
مستجدات الحالة الجوية وحالة الطقس لـ 3 ايام في الاردن
-
اجواء دافئة الى حارة في معظم المناطق اليوم
-
أجواء دافئة الجمعة في أغلب مناطق المملكة عاجل