 
الثلاثاء 2024-10-01 10:47 ص
 
 

الغيوم تتلبد في شمال ووسط المملكة إيذانا بهطول زخات خفيفة من المطر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 01-10-2024 06:58 ص

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء بكتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة قادمة من شرق البحر المتوسط، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية.

اضافة اعلان

 

سيكون الطقس لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، بالإضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة، خاصة في مناطق البادية.


يكون الطقس يوم غدٍ الأربعاء خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث يكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، مع بقاء الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحار نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.


تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 13، وفي مرتفعات الشراة 21 - 12، وفي مناطق البادية 31 - 16، وفي مناطق السهول 25 - 18، وفي الأغوار الشمالية 33 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 25، وفي البحر الميت 33 - 24، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل ارتفاعاً جديداً.. وعيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا

قوات اليونيفيل في لبنان

عربي ودولي ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟

علم اليابان

عربي ودولي اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة

مخبز في لبنان

عربي ودولي إقفال 50 مخبزاً في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

فلاديمير بوتين

عربي ودولي الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 133 ألف فرد إضافي

أوستن

عربي ودولي أمريكا قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

الشاب محمد أبو حامده

نعـي فـاضل أردنيون ينعون الشاب محمد أبو حامده بعد رحيله بحادث مؤسف

تعبيرية

طب وصحة هذه علامات خفية على فساد الحمص



 


الأكثر مشاهدة