الغيوم تتلبد في شمال ووسط المملكة إيذانا بهطول زخات خفيفة من المطر

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء بكتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة قادمة من شرق البحر المتوسط، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية.

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سيكون الطقس لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، بالإضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة، خاصة في مناطق البادية.



يكون الطقس يوم غدٍ الأربعاء خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث يكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، مع بقاء الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحار نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.