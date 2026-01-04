الكرك تسجّل أعلى هطل مطري منذ 1971

الأحد 2026-01-04 04:32 م

الوكيل الإخباري-   أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، أن محافظة الكرك شهدت خلال المنخفضات الجوية الأخيرة أعلى معدلات هطل مطري منذ عام 1971، الأمر الذي أدى إلى تشكل السيول والانجرافات نظرًا لطبيعة المنطقة الجبلية.

وقال آل خطاب، في حديث له الأحد خلال اجتماع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، إن الادارة  قامت بواجبها وقدّمت جميع المعلومات والتحذيرات اللازمة عن المنخفض الجوي، لافتًا إلى وجود نحو 300 ضابط ارتباط مع المؤسسات والوزارات المختلفة يتلقون التحديثات أولًا بأول.


واستعرض آل خطاب مهام الدائرة واختصاصاتها وآليات الرصد المعتمدة وشبكة محطات القياس المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى دورها في دعم قطاعات النقل البري والجوي والبحري وتعزيز السلامة العامة من خلال تزويد الجهات الرسمية والمواطنين بالتقارير والتحذيرات الجوية في الوقت المناسب.

 
 


