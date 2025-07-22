المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة اليوم

وبحسب الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أعلى درجة حرارة ستسجلها المملكة اليوم
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ترتفع غداً والضباب يهدد الرؤية في هذه المناطق
-
تطورات الكتلة الهوائية الحارة القادمة إلى المملكة - تحذير
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
كتلة هوائية حارة قادمة الى المملكة في هذا الموعد
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت
-
تحذير من تدني الرؤية فجر السبت بسبب الضباب في هذه المناطق