الثلاثاء 2025-07-22 09:31 ص
 

المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 05:47 ص
الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة الثلاثاء، لذا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، حيث يسود طقس حار في أغلب مناطق المملكة، وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بشكلٍ عام تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية، وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وبحسب الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 
 
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