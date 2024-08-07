 
الأربعاء 2024-08-07 09:09 ص
 
 

المملكة تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة




 

الأربعاء، 07-08-2024 06:53 ص
الوكيل الإخباري-   تشهد المملكة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في مختلف أنحاء المملكة، وحارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة، تنشط أحيانًا.

أما ليلًا، يكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويبقى الطقس يومي الخميس والجمعة حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
gnews

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