المناطق التي سجلت درجات حرارة تحت الصفر في الأردن الاربعاء

وفيما يلي درجات الحرارة لبعض المحطات المسجلة حتى صباح اليوم :
القطرانة: 5.6-
الشوبك: 5.5-
رأس منيف: 5-
معان: 4.2-
الطفيلة: 3-
المفرق: 2.4-
السلط: 2.2-
وادي الريان/الأغوار الشمالية: 1.8-
الجفر: 1-
الصفاوي: 0.5-
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