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المناطق التي سجلت درجات حرارة تحت الصفر في الأردن الاربعاء

صقيع
صقيع
الأربعاء، 26-02-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-   سجلت بعض مناطق المملكة صباح اليوم الأربعاء 26 شباط 2025 درجات حرارة سطحية دون الصفر المئوي في عدد من المحطات التابعة لإدارة الأرصاد الجوية، مما يعكس تأثير موجة الجلمود القطبية التي أثرت على المملكة منذ بداية الأسبوع الحالي. وأدى الانخفاض الحاد في درجات الحرارة السطحية إلى تشكل الصقيع والانجماد في عدة مناطق.

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وفيما يلي درجات الحرارة لبعض المحطات المسجلة حتى صباح اليوم :
القطرانة: 5.6-
الشوبك: 5.5-
رأس منيف: 5-
معان: 4.2-

مطار الملكة علياء، مطار عمان المدني/ماركا، محطة الزرقاء: 4-
الطفيلة: 3-
المفرق: 2.4-
السلط: 2.2-
وادي الريان/الأغوار الشمالية: 1.8-
الجفر: 1-
الصفاوي: 0.5-

 
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