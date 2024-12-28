امطار رعدية وتحذيرات من الارصاد بخصوص طقس الاحد

- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية واجزاء من البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى.
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