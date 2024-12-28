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امطار رعدية وتحذيرات من الارصاد بخصوص طقس الاحد

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
السبت، 28-12-2024 03:49 م

الوكيل الإخباري-   يبقى الطقس بارد في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق وغائم جزئياً في شمال ووسط المملكة يتحول أحياناً إلى غائم، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات من المطر في شمال المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، تمتد الهطولات المطرية في ساعات متأخرة من الليل إلى المناطق الوسطى .

 

التحذيرات:
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية واجزاء من البادية.


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى.

 

 

 
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