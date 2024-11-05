امطار غزيرة وعواصف رعدية في طريقها الى الاردن وتحذير من السيول

خلال ساعات الليل المتأخرة، من المتوقع امتداد الهطولات لتشمل أجزاء من وسط وشرق المملكة، مع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية التي قد تثير الغبار في بعض مناطق البادية.
ويوم الخميس تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، مع توقع هطول زخات من المطر شرق المملكة وبعض المناطق الوسطى، تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد والبرد.
وتنوه الارصاد الجوية بضرورة الانتباه من الانزلاق على الطرق، العواصف الرعدية، تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية بسبب الغبار في البادية.
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