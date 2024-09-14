امطار في الاردن الاثنين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يطرأ يوم الإثنين القادم إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، الطقس معتدل وغائم جزئي في أغلب المناطق بينما يكون حار نسبي إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة

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ووفق ادارة الارصاد الجوية هناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.