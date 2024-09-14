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امطار في الاردن الاثنين

امطار
امطار
السبت، 14-09-2024 10:53 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -    يطرأ يوم الإثنين  القادم إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، الطقس معتدل وغائم جزئي في أغلب المناطق بينما يكون حار نسبي إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة

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ووفق ادارة الارصاد الجوية هناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وفي الليل يكون الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
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