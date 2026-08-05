انحسار الكتلة الحارة عن الأردن غداً وانخفاض درجات الحرارة

07:10 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعيةً إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.



وينحسر يوم غدٍ الخميس تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتعود حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفياً عادياً في أغلب المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



كما يطرأ الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفياً عادياً في أغلب المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ويبقى الطقس السبت صيفياً عادياً في أغلب المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 37-21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34-20، وفي المرتفعات الشمالية 31-19، وفي مرتفعات الشراة 33-18، وفي مناطق البادية 42-24، وفي مناطق السهول 34-19، وفي الأغوار الشمالية 41-25، وفي الأغوار الجنوبية 42-29، وفي البحر الميت 42-28، وفي خليج العقبة 43-28 درجة مئوية.





